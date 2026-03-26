МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Поддержка Вашингтоном премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед выборами в стране на фоне скандала между Будапештом и Киевом продемонстрировала раскол в НАТО, пишет L'AntiDiplomatico.
"Венгерские выборы стали очередной линией раскола внутри Атлантического альянса. Почти все европейские страны, за редким исключением, категорически против Орбана, тогда как США, с одной стороны, поддерживают венгерского премьера, а с другой — в очередной раз намерены оставить Киев ни с чем", — говорится в публикации.
"Киевским нацистам еще предстоит немало попортить себе нервы из-за противостояния между Будапештом, Вашингтоном и Брюсселем", — пишет издание.
По мнению автора публикации, Киев на этом фоне пытается ввязаться в конфликт на Ближнем Востоке, чтобы защититься от критики западных доноров, однако это может стать для него "последним аккордом".
Ранее ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза, касающиеся Украины. Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит выплату только после того, как страна перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
