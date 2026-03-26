Силы ПВО сбили 439 беспилотников за сутки - РИА Новости, 26.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
12:09 26.03.2026 (обновлено: 12:20 26.03.2026)
Силы ПВО сбили 439 беспилотников за сутки
Средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 439 беспилотников и шесть управляемых авиационных бомб в зоне СВО, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск "Запад"
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск "Запад". Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 439 беспилотников и шесть управляемых авиационных бомб в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 439 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
С начала проведения СВО были уничтожены 284 вертолета, 671 самолет, 127 904 беспилотных летательных аппарата, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 493 танка и других боевых бронированных машин, 1 693 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 090 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 847 единиц специальной военной автомобильной техники.
