Силы ПВО сбили 439 беспилотников за сутки

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 439 беспилотников и шесть управляемых авиационных бомб в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.

С начала проведения СВО были уничтожены 284 вертолета, 671 самолет, 127 904 беспилотных летательных аппарата, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 493 танка и других боевых бронированных машин, 1 693 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 090 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 847 единиц специальной военной автомобильной техники.