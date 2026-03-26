Часть Одесской области осталась без света

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Многие жители Одесской области остались без энергоснабжения, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
«
"В части Белгород-Днестровского, Болградского и Измаильского районов пропал свет из-за локальной аварии в сети. <...> В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика", — заявили в компании.
Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались на Украине в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. По причине этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.
В конце января в большинстве регионов произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Черниговскую, Киевскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. С тех пор там периодически пропадает свет.