Украина пыталась саботировать мероприятие России в Женеве, заявил Мирошник
Украина пыталась саботировать мероприятие России в Женеве, заявил Мирошник - РИА Новости, 26.03.2026
Украина пыталась саботировать мероприятие России в Женеве, заявил Мирошник
Украина попыталась саботировать мероприятие постпредства РФ при ООН в Женеве по преступлениям Киева, организовав свой сайд-ивент в то же самое время, заявил в... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T00:43:00+03:00
2026-03-26T00:43:00+03:00
2026-03-26T00:43:00+03:00
украина
россия
женева (город)
в мире, украина, россия, женева (город), родион мирошник, оон, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Женева (город), Родион Мирошник, ООН, Вооруженные силы Украины
Украина пыталась саботировать мероприятие России в Женеве, заявил Мирошник
Мирошник: Украина пыталась саботировать мероприятие по преступлениям Киева
ЖЕНЕВА, 25 мар – РИА Новости. Украина попыталась саботировать мероприятие постпредства РФ при ООН в Женеве по преступлениям Киева, организовав свой сайд-ивент в то же самое время, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
В ходе визита Мирошника в Женеву
был организован сайд-ивент на тему "нарушение права человека на жизнь" и истязаний и пыток российских военнопленных ВСУ
.
"Украинская сторона очень сильно распереживалась и в это же самое время проводила аналогичное мероприятие. Мы запланировали мероприятие первыми, но возникает вопрос: как так получилось, что в соседнем коридоре Украина
делает аналогичное мероприятие, но совершенно противоположное, пытаясь перетянуть внимание к себе и используя опять же своих западных партнёров для давления, в том числе для того, чтобы страны присутствовали на их мероприятии, а не на нашем?" - сказал он.
По словам дипломата, это связано, "в первую очередь, с тем, что те факты, которые приводим мы, разрушают тот виртуальный мир, в котором очень вольготно себя чувствует Украина, когда она рассказывает там о тысячах и тысячах депортированных детей".
"Ей и её партнёрам нужен просто повод для того, чтобы навешивать ярлыки на Россию
, и таких ярлыков они стараются навесить как можно больше", - сказал он.