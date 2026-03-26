Двух пострадавших при ударе ВСУ по Курской области направят в Москву

КУРСК, 26 мар - РИА Новости. Двух жителей Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ по Хомутовскому району, направят на лечение в Москву, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Во вторник глава области заявлял, что один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате удара ВСУ по Хомутовскому району. В среду губернатор уточнил, что число пострадавших возросло до 14 человек.

"Двух курян, пострадавших в результате атаки в Хомутовском районе, направляем в Москву . Всего ранения различной степени тяжести получили 14 человек: все они находятся в центре сочетанной травмы КОМКБ. К сожалению, один находится в крайне тяжёлом состоянии, ещё двое - в тяжёлом", - написал Хинштейн в своем канале на платформе Max

Он уточнил, что решение об их транспортировке в столицу принято в ходе телемедицинской консультации.

"Крайне тяжёлого пациента направляем в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. Ещё одного пострадавшего примут в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова", - сообщил губернатор.

Он добавил, что решается вопрос о необходимости перевода в Москву третьего тяжёлого пострадавшего.