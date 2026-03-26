https://ria.ru/20260326/udar-2083010226.html
Двух пострадавших при ударе ВСУ по Курской области направят в Москву
Двух пострадавших при ударе ВСУ по Курской области направят в Москву - РИА Новости, 26.03.2026
Двух пострадавших при ударе ВСУ по Курской области направят в Москву
Двух жителей Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ по Хомутовскому району, направят на лечение в Москву, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T11:37:00+03:00
2026-03-26T11:37:00+03:00
2026-03-26T12:06:00+03:00
происшествия
курская область
москва
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_9719be5da4c2e10d23fe920d6a1eda98.jpg
https://ria.ru/20260319/vsu-2081764625.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_028df537e09ea536b8c88319d4263967.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, москва, вооруженные силы украины, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Москва, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Александр Хинштейн
Двух пострадавших при ударе ВСУ по Курской области направят в Москву
Двух пострадавших при ударе ВСУ по Курской области направят на лечение в Москву
КУРСК, 26 мар - РИА Новости. Двух жителей Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ по Хомутовскому району, направят на лечение в Москву, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Во вторник глава области заявлял, что один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате удара ВСУ
по Хомутовскому району. В среду губернатор уточнил, что число пострадавших возросло до 14 человек.
"Двух курян, пострадавших в результате атаки в Хомутовском районе, направляем в Москву
. Всего ранения различной степени тяжести получили 14 человек: все они находятся в центре сочетанной травмы КОМКБ. К сожалению, один находится в крайне тяжёлом состоянии, ещё двое - в тяжёлом", - написал Хинштейн
в своем канале на платформе Max
.
Он уточнил, что решение об их транспортировке в столицу принято в ходе телемедицинской консультации.
"Крайне тяжёлого пациента направляем в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. Ещё одного пострадавшего примут в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова", - сообщил губернатор.
Он добавил, что решается вопрос о необходимости перевода в Москву третьего тяжёлого пострадавшего.
"Наши врачи на постоянной связи с московскими коллегами. Надеюсь, что в столице сделают всё, чтобы стабилизировать состояние наших людей, добиться положительной динамики и, конечно же, их выздоровления. Желаю сил раненным и скорейшего возвращения домой", - написал глава региона.