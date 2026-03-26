Юрист рассказала, может ли Эрчел оказаться в тюрьме за наркотики

СТАМБУЛ, 26 мар – РИА Новости. Прокуроры могут потребовать ареста популярной турецкой актрисы Ханде Эрчел, сыгравшей главную роль в сериале "Постучись в мою дверь", в случае положительного результата теста на наркотики и наличия весомых улик, рассказала РИА Новости турецкий адвокат Айшегюль Полат.

"Прокуроры могут потребовать ареста Эрчел в случае позитивного результата теста и наличия улик. На данный момент никаких оснований для содержания Эрчел в тюрьме под стражей нет", - отметила Полат.