01:59 26.03.2026
Юрист рассказала, может ли Эрчел оказаться в тюрьме за наркотики
Ханде Эрчел
Ханде Эрчел. Архивное фото
СТАМБУЛ, 26 мар – РИА Новости. Прокуроры могут потребовать ареста популярной турецкой актрисы Ханде Эрчел, сыгравшей главную роль в сериале "Постучись в мою дверь", в случае положительного результата теста на наркотики и наличия весомых улик, рассказала РИА Новости турецкий адвокат Айшегюль Полат.
"Так как в деле пока нет каких-либо подтвержденных фактов, актриса фигурирует в качестве подозреваемой, в ее отношении выдан ордер на задержание. Эрчел находится за границей, поэтому на данный момент она на задержана. Как правило, сразу по прибытию в Турцию в подобных случаях происходит задержание, подозреваемого везут на допрос и в судмедэкспертизу для проведения теста на наркотики", - рассказала адвокат.
"Прокуроры могут потребовать ареста Эрчел в случае позитивного результата теста и наличия улик. На данный момент никаких оснований для содержания Эрчел в тюрьме под стражей нет", - отметила Полат.
Генпрокуратура Стамбула сообщила в среду о задержании 14 подозреваемых в употреблении наркотиков или обеспечении условий для их употребления, еще двое находятся в розыске. СМИ уточнили, что среди разыскиваемых – Эрчел. Актриса сообщила, что узнала о деле из СМИ и пообещала явиться на допрос по делу о наркотиках после возвращения в Турцию. Эрчел отметила, что уже месяц учится за границей.
