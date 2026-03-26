Дмитрий Миляев открыл Всероссийский фестиваль клубов "Учитель года"

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Более 230 педагогов из 38 регионов России принимают участие во Всероссийском фестивале клубов "Учитель года", который открыл в четверг в Туле губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, сообщает пресс-служба облправительства.

Фестиваль проходит в Тульской области с 2017 года, в нем принимают участие представители клубов "Учитель года" из разных регионов, участники конкурсов педагогического мастерства, Общероссийского Профсоюза образования. Цель мероприятия - повышение престижа профессии педагога, распространение лучшего педагогического опыта. В течение двух дней для педагогов будут организованы образовательные, гражданско-патриотические и культурные мероприятия, педагогические встречи, дискуссии, лекции и экскурсии.

"Тульская область всегда славилась своими педагогическими традициями, и тот факт, что фестиваль проходит здесь в восьмой раз, подтверждает: наш регион – одна из ключевых площадок для развития учительского потенциала страны", - приводятся в сообщении слова Миляева на открытии фестиваля.

Глава региона напомнил, что 2026 год объявлен президентом страны Годом единства народов России.

"В этом зале собрались лучшие педагоги нашей страны, у каждого свой опыт, свои методики, свои традиции, но всех нас объединяет общая цель - воспитать достойное поколение граждан. Именно в таком единстве целей, в сплоченности вокруг общих ценностей и заключается наша сила. Пока мы вместе – мы можем преодолеть любые вызовы и передать детям самое главное: любовь к Родине и уважение к ее истории", - подчеркнул Миляев.

Он отметил, что власти Тульской области стремятся создать условия, чтобы талантливые, инициативные учителя оставались работать в школах региона, а их опыт становился достоянием всего профессионального сообщества. Отдельное внимание уделяется молодым педагогам. Для них вводят программы наставничества, им оказывают материальную поддержку, помогают с жильем.

Миляев добавил, что особого внимания заслуживает региональный проект "ПРОстажер", когда старшекурсники – будущие педагоги – устраиваются на оплачиваемые стажировки в школы. Более 70% из них после получения диплома остаются работать в этих же школах.