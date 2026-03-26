США уничтожили более десяти тысяч военных целей Ирана, утверждает CENTCOM

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Силы Соединенных Штатов уничтожили более 10 тысяч военных целей Ирана, уничтожив, в том числе 92% крупнейших кораблей иранского флота, утверждает глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Брэд Купер.
"Вооруженные силы США нанесли удары по более чем 10 тысячам военным объектов (Ирана - ред.). На самом деле, всего несколько часов назад мы нанесли удар по 10 000-й иранской цели... На данный момент мы уничтожили 92 процента крупнейших кораблей иранского военно-морского флота. Они не выходят в море", - заявил Купер в видеообращении, опубликованном на странице командования в соцсети X.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.