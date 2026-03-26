https://ria.ru/20260326/tsb-2083046255.html
В ЦБ предложили оказывать банковские услуги в селах через ПВЗ маркетплейсов
ЦБ РФ предлагает подумать над возможностью оказывать финансовые услуги в сельской местности через "Почту России" или даже пункты выдачи заказов (ПВЗ)... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T14:04:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
почта россии
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857994628_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_b26d36a422ab3bf0d6ead376520a34e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857994628_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_bd441e688d1eb67daa0a8dc21c5699ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ЦБ предлагает идею оказания финансовых услуг на селе через почту и маркетплейсы
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости
. ЦБ РФ
предлагает подумать над возможностью оказывать финансовые услуги в сельской местности через "Почту России
" или даже пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина
, выступая на пленарном заседании Госдумы
.
"Например, в США
и Индии
банки обязаны предоставить базовые банковские услуги в сельских населенных пунктах. Мы не говорим о том, что нужно закрепить конкретную форму оказания таких финансовых услуг - это может быть через отделение банка облегченный формат, через почту, а может быть, и маркетплейсы, которые развивают свои точки присутствия, могут оказывать банковские услуги", - сказала она.
"Возможно посмотреть, чтобы это была обязанность, ну, и, соответственно, финансирование системно значимых кредитных организаций, которые имеют сеть по всей стране. Потому что иначе получается, что они работают только там, где прибыльно, а там, где нет достаточно доходов, у нас все остаются без базовых услуг", - добавила глава регулятора.
Речь здесь идет не о поддержке "Почты России", а о повышении доступности финансовых услуг для населения, подчеркнула Набиуллина.