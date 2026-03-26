Трамп объявил о приостановке ударов по иранским энергообъектам

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что якобы по просьбе Тегерана распорядился приостановить удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля.
"Согласно просьбе иранского правительства, настоящим заявлением уведомляю, что я приостанавливаю период уничтожения энергетических объектов на десять дней — до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени (03:00 мск. — Прим. ред.). Переговоры продолжаются и, вопреки ошибочным заявлениям лживых СМИ и прочих, проходят очень успешно", — написал он в Truth Social.
В воскресенье Трамп выдвинул ИРИ ультиматум, пригрозив уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран полностью не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. Иран, в свою очередь, пригрозил ответными ударами по всем компаниям на Ближнем Востоке, где у Штатов есть интересы, а также по энергоинфраструктуре в тех странах, где расположены американские базы.
На следующий день глава Белого дома заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на иранские объекты энергетики. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было.
Накануне газета NYT сообщила, что Штаты передали ИРИ план из 15 пунктов. Среди них — отказ Тегерана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Вашингтон предлагает снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер".
Как передавал телеканал Press TV, Тегеран не принял предложения Вашингтона по урегулированию конфликта и выдвинул собственные условия.
