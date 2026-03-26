21:28 26.03.2026 (обновлено: 21:29 26.03.2026)
У США вдвое больше нефти, чем у России или Саудовской Аравии, заявил Трамп
У США вдвое больше нефти, чем у России или Саудовской Аравии, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что запасы нефти в США вдвое превышают ресурсы России или Саудовской Аравии, и вскоре этот разрыв "станет трехкратным". РИА Новости, 26.03.2026
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что запасы нефти в США вдвое превышают ресурсы России или Саудовской Аравии, и вскоре этот разрыв "станет трехкратным".
"У нас в два раза больше нефти, чем в Саудовской Аравии или России, а скоро будет в три раза больше", - сказал Трамп во время заседания своего кабинета.
Согласно данным OPEC (ОПЕК, Организация стран — экспортеров нефти) и управления энергетической информации США (EIA), по объему доказанных запасов нефти США существенно уступают России: американские резервы оцениваются в 45–48 млрд баррелей, тогда как российские составляют около 80 млрд.
При этом согласно отчетам EIA и OPEC за март 2026 года, по объемам добычи Россия действительно уступает США: американское производство достигло рекорда в 13,6 млн баррелей в сутки, в то время как российский показатель на фоне ограничений ОПЕК+ составляет 9,5–9,9 млн баррелей в сутки.
