21:17 26.03.2026
Трамп назвал переброску оружия Киева на Ближний Восток обычной практикой
Трамп назвал переброску оружия Киева на Ближний Восток обычной практикой
в мире, сша, украина, ближний восток, дональд трамп, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Украина, Ближний Восток, Дональд Трамп, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что переброска предназначенных Киеву вооружений и боеприпасов на Ближний Восток - это обычная практика для Вашингтона, обладающего огромными арсеналами.
"Мы постоянно так делаем. Знаете, у нас огромное количество боеприпасов. Они есть в других странах, например, в Германии и по всей Европе. Мы их храним, иногда берем из одной страны, а используем для другой", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста, спросившего, перенаправляют ли США потоки вооружений в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.
Американский лидер добавил, что США продолжают оказывать помощь Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
