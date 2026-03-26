МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Киев вмешивался в американские выборы, стало печальной новостью для Владимира Зеленского, такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Продолжают поступать плохие новости для киевского клоуна. Дональд Трамп Теперь знает, что Зеленский пытался финансировать кампанию Байдена против него", — отметил Боуз.
Таким образом журналист отреагировал на публикацию американского лидера в соцсети Truth Social о том, что Украина пыталась помешать ему на выборах главы государства в 2024 году.
Ранее президент США Дональд Трамп также заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".