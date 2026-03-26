18:58 26.03.2026
Трамп рассчитывает на справедливый суд для Мадуро
Трамп рассчитывает на справедливый суд для Мадуро

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на справедливый суд для венесуэльского лидера Николаса Мадуро, захваченного американским спецназом в январе.
"Сейчас он задержан и, как предполагается, получит справедливый суд, но, полагаю, впереди могут быть и другие судебные разбирательства, потому что ему предъявлена лишь малая часть обвинений из всего, что он совершил", - сказал Трамп в ходе заседания кабинета министров.
В Нью-Йорке у суда выстроилась очередь на заседание по делу Мадуро
Американский лидер также отметил, что Мадуро якобы способствовал притоку венесуэльских преступников в США и участвовал в организации наркотрафика в страну.
В четверг в Нью-Йорке началось очередное заседание по делу Мадуро.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
NYP: в Белом доме заметили тележку с золотом, якобы изъятым у Мадуро
