Генсек НАТО признал, что Трамп раздражен европейскими союзниками

БРЮССЕЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте признал, что президент США Дональд Трамп раздражен европейскими союзниками, поскольку Европа слишком медленно реагирует на его просьбы по Ирану.
Ранее Трамп заявил, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива.
"Затем, что касается комментариев президента Трампа, как я также сказал CBS, я вижу определенное его раздражение из-за того, что европейцам требуется время, чтобы отреагировать на его просьбу, когда речь идет о вопросе обеспечения открытости морских путей", - сказал он на пресс-конференции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается во многих странах из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.