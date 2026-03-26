Как пишет издание, "вновь рассекреченные документы показывают, что в 2022 году украинские чиновники обсуждали перенаправление сотен миллионов долларов <…> на предвыборную кампанию Байдена 2024 года".



Утверждается, что американская разведка перехватила сообщения еще при Байдене, но их не расследовали, и только сейчас о них узнала директор национальной разведки Тулси Габбард, а Just the News получило рассекреченный отчет.



Трамп, уже занимавший пост главы государства после выборов 2016 года, выиграл президентскую кампанию, которая прошла 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.



От демократов должен был баллотироваться Джо Байден, но партия решила выдвинуть Камалу Харрис, которая выборы проиграла.