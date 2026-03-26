Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил Украину во вмешательстве в американские выборы - РИА Новости, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 26.03.2026 (обновлено: 15:25 26.03.2026)
Трамп обвинил Украину во вмешательстве в американские выборы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082456517_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_c1e6bf2f8c201baf6ce07224fd5204fb.jpg
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082456517_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_93d66d8d4de140f1dbc698096aa801c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп обвинил Украину в намерении помешать ему на выборах главы государства в 2024 году.

Об этом он написал в Truth Social, где репостнул запись о том, что США перехватили сообщения украинского правительства, в которых обсуждался заговор с целью перенаправления денег на переизбрание Джо Байдена. К посту он прикрепил статью Just the News об этом.
Как пишет издание, "вновь рассекреченные документы показывают, что в 2022 году украинские чиновники обсуждали перенаправление сотен миллионов долларов <…> на предвыборную кампанию Байдена 2024 года".

Утверждается, что американская разведка перехватила сообщения еще при Байдене, но их не расследовали, и только сейчас о них узнала директор национальной разведки Тулси Габбард, а Just the News получило рассекреченный отчет.

Трамп, уже занимавший пост главы государства после выборов 2016 года, выиграл президентскую кампанию, которая прошла 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

От демократов должен был баллотироваться Джо Байден, но партия решила выдвинуть Камалу Харрис, которая выборы проиграла.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала