Трамп обвинил Украину во вмешательстве в американские выборы

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп обвинил Украину в намерении помешать ему на выборах главы государства в 2024 году.
Об этом он написал в Truth Social, где репостнул запись о том, что США перехватили сообщения украинского правительства, в которых обсуждался заговор с целью перенаправления денег на переизбрание Джо Байдена. К посту он прикрепил статью Just the News об этом.
Как пишет издание, "вновь рассекреченные документы показывают, что в 2022 году украинские чиновники обсуждали перенаправление сотен миллионов долларов <…> на предвыборную кампанию Байдена 2024 года".
Утверждается, что американская разведка перехватила сообщения еще при Байдене, но их не расследовали, и только сейчас о них узнала директор национальной разведки Тулси Габбард, а Just the News получило рассекреченный отчет.
Трамп, уже занимавший пост главы государства после выборов 2016 года, выиграл президентскую кампанию, которая прошла 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
От демократов должен был баллотироваться Джо Байден, но партия решила выдвинуть Камалу Харрис, которая выборы проиграла.
