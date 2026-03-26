Трамп изобразил, как Байден терялся на сцене

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп представил пародию на своего предшественника Джо Байдена, изобразив, как он терялся после нескольких секунд на сцене.

Байден со сцены уйти не мог. Не мог найти лестницу. Людям это не нужно, им нужен президент, который может найти ступени", - сказал Трамп на встрече республиканцев.

Американский лидер изобразил растерянность и поиск выхода, сославшись на многочисленные эпизоды, когда Байден терялся на публике. "Его речи были слишком короткие, несколько секунд", - продолжал Трамп изображать бывшего оппонента.

"Что случилось, что случилось", - кружился на месте президент.