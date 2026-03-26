Telegram умирает прямо сейчас, заявил глава "Ростелекома"

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Telegram в России умирает следом за WhatsApp*, заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.
"Трафик WhatsApp* отсутствует вообще. Его практически не существует. WhatsApp умер, Telegram умирает прямо сейчас <…>. Быстрыми темпами растет трафик MAX", — рассказал он на съезде РСПП.
После того как в иностранных мессенджерах ограничили голосовую связь, количество звонков по мобильной связи выросло, добавил Осеевский.
В середине февраля РКН начал замедлять работу Telegram. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля там не подтвердили и не опровергли.
Одной из причин введения ограничений стали так называемые сервисы пробива, раскрывающие личные данные россиян. Роскомнадзор сообщал, что из приложения еженедельно удаляют по запросу до ста таких ботов, но принципиально ситуация не меняется: появляются все новые ресурсы.
Злоумышленники используют эти данные для обмана, вымогательства денег и диверсий. По этой причине от администрации Telegram не раз требовали повысить безопасность пользователей, но она проигнорировала все обращения. Мессенджер отказывается передавать силовикам сведения не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. В то же время он предоставляет их зарубежным спецслужбам.
* Мессенджер нарушает законодательство России (принадлежит корпорации Meta**).
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.