Штаты неожиданно для себя начали войну, к которой Тегеран готовился полвека

Вашингтон оказался не готов к войне, которую сам же начал, — и теперь Америка столкнулась со сложным выбором. Либо перевести эскалацию на кардинально иной уровень, затеять новый Ирак/Афганистан/Вьетнам, который с высокой долей вероятности станет лебединой песней для США не только как для гегемона, но и как для глобальной державы. Либо фактически признать поражение сейчас и отступить — параллельно трубя вовсю о собственной победе.

Большая трагедия для всего мира в том, что в Вашингтоне, похоже, всерьез склоняются к первому варианту. Парадоксально, но именно об этом свидетельствуют сообщения о подготовке переговоров.

Как пишет The New York Times, США направили Ирану план из 15 пунктов по выходу из ближневосточного конфликта. Он предусматривает среди прочего ограничение ракетной программы Тегерана в количественном отношении и по дальности; полный запрет на обогащение урана и уничтожение соответствующих объектов — топливо для АЭС придется закупать; отказ от поддержки различных группировок в регионе; сохранение свободы прохода судов через Ормузский пролив. Взамен Тегерану обещают… снятие санкций!

Удивительно, но в Иране на столь "щедрое" предложение не польстились. По крайней мере, в ответ там озвучили свои идеи по мирному урегулированию. И они кардинально отличаются от американских. Судите сами: прекращение ударов по территории исламской республики; остановка боевых действий во всем регионе, в том числе атак на связанные с Тегераном политические силы — от Ливана до Ирака; гарантии, что война не повторится вновь; признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом и, конечно же, репарации для возмещения ущерба.

На случай, если полярной позиции недостаточно, в Тегеране решили подстраховаться: вместо Уиткоффа и Кушнера в качестве представителей США на переговорах там потребовали Джей Ди Вэнса. Первые, по мнению иранцев, дискредитировали себя: обе предыдущие серии переговоров с их участием не только не привели к позитивному результату, напротив, сперва за дипломатией последовала 12-дневная война, затем — нынешний, еще более масштабный конфликт. А вот вице-президент Соединенных Штатов явно занял выжидательную позицию и стремится дистанцироваться от действий своего босса. Оно и понятно: Вэнс до недавних пор считался главным кандидатом на пост президента США от республиканцев через два с половиной года. Именно с ним MAGA-аудитория связывает свои надежды, что когда-нибудь американские власти займутся решением непосредственно американских проблем, а не строительством демократии и сменой режимов на другом конце земли.

Гарантий, что вице-президенту под силу добиться мира, нет — условия, которые он привезет с переговоров с Ираном, наверняка будут болезненными для Вашингтона, а сам Тегеран почувствовал кровь: если США можно ранить, значит, можно их и убить или как минимум заставить убраться из региона. Но Вэнс по крайней мере лично заинтересован в успехе дипломатической миссии. Правда, ее провал может стать серьезной проблемой для кандидата в президенты в будущем.

И вероятнее всего, на успех рассчитывать не приходится: Соединенные Штаты, похоже, в третий раз пытаются использовать переговоры как дымовую завесу для дальнейшей эскалации — в регион спешит USS Tripoli с морскими пехотинцами и 82-я воздушно-десантная дивизия армии США.

Таким контингентом достаточно сложно провести сколько-нибудь крупную военную операцию, позволяющую взять под контроль хотя бы какие-то регионы. И уж тем более их недостаточно для полномасштабного нападения. Для сравнения: перед кампанией в Ираке американская группировка вторжения составляла около полумиллиона человек. Еще 200 тысяч обеспечивали снабжение, логистику и обслуживание техники в странах по соседству. А активная подготовка заняла полгода.