Рейтинг@Mail.ru
Штаты неожиданно для себя начали войну, к которой Тегеран готовился полвека - РИА Новости, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 26.03.2026 (обновлено: 08:01 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/tegeran-2082923606.html
Штаты неожиданно для себя начали войну, к которой Тегеран готовился полвека
2026-03-26T08:00:00+03:00
2026-03-26T08:01:00+03:00
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082886174_25:0:1390:1024_1920x0_80_0_0_b231fc35575350dad6ae7224603de36f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Аналитика, В мире, США, Тегеран (город), Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана

Штаты неожиданно для себя начали войну, к которой Тегеран готовился полвека

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Давид Нармания
Давид Нармания
Все материалы
Вашингтон оказался не готов к войне, которую сам же начал, — и теперь Америка столкнулась со сложным выбором. Либо перевести эскалацию на кардинально иной уровень, затеять новый Ирак/Афганистан/Вьетнам, который с высокой долей вероятности станет лебединой песней для США не только как для гегемона, но и как для глобальной державы. Либо фактически признать поражение сейчас и отступить — параллельно трубя вовсю о собственной победе.
Большая трагедия для всего мира в том, что в Вашингтоне, похоже, всерьез склоняются к первому варианту. Парадоксально, но именно об этом свидетельствуют сообщения о подготовке переговоров.
Как пишет The New York Times, США направили Ирану план из 15 пунктов по выходу из ближневосточного конфликта. Он предусматривает среди прочего ограничение ракетной программы Тегерана в количественном отношении и по дальности; полный запрет на обогащение урана и уничтожение соответствующих объектов — топливо для АЭС придется закупать; отказ от поддержки различных группировок в регионе; сохранение свободы прохода судов через Ормузский пролив. Взамен Тегерану обещают… снятие санкций!
Удивительно, но в Иране на столь "щедрое" предложение не польстились. По крайней мере, в ответ там озвучили свои идеи по мирному урегулированию. И они кардинально отличаются от американских. Судите сами: прекращение ударов по территории исламской республики; остановка боевых действий во всем регионе, в том числе атак на связанные с Тегераном политические силы — от Ливана до Ирака; гарантии, что война не повторится вновь; признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом и, конечно же, репарации для возмещения ущерба.
На случай, если полярной позиции недостаточно, в Тегеране решили подстраховаться: вместо Уиткоффа и Кушнера в качестве представителей США на переговорах там потребовали Джей Ди Вэнса. Первые, по мнению иранцев, дискредитировали себя: обе предыдущие серии переговоров с их участием не только не привели к позитивному результату, напротив, сперва за дипломатией последовала 12-дневная война, затем — нынешний, еще более масштабный конфликт. А вот вице-президент Соединенных Штатов явно занял выжидательную позицию и стремится дистанцироваться от действий своего босса. Оно и понятно: Вэнс до недавних пор считался главным кандидатом на пост президента США от республиканцев через два с половиной года. Именно с ним MAGA-аудитория связывает свои надежды, что когда-нибудь американские власти займутся решением непосредственно американских проблем, а не строительством демократии и сменой режимов на другом конце земли.
Гарантий, что вице-президенту под силу добиться мира, нет — условия, которые он привезет с переговоров с Ираном, наверняка будут болезненными для Вашингтона, а сам Тегеран почувствовал кровь: если США можно ранить, значит, можно их и убить или как минимум заставить убраться из региона. Но Вэнс по крайней мере лично заинтересован в успехе дипломатической миссии. Правда, ее провал может стать серьезной проблемой для кандидата в президенты в будущем.
И вероятнее всего, на успех рассчитывать не приходится: Соединенные Штаты, похоже, в третий раз пытаются использовать переговоры как дымовую завесу для дальнейшей эскалации — в регион спешит USS Tripoli с морскими пехотинцами и 82-я воздушно-десантная дивизия армии США.
Таким контингентом достаточно сложно провести сколько-нибудь крупную военную операцию, позволяющую взять под контроль хотя бы какие-то регионы. И уж тем более их недостаточно для полномасштабного нападения. Для сравнения: перед кампанией в Ираке американская группировка вторжения составляла около полумиллиона человек. Еще 200 тысяч обеспечивали снабжение, логистику и обслуживание техники в странах по соседству. А активная подготовка заняла полгода.
Сейчас этого времени у Вашингтона нет — война, которую начали сами американцы, застала их врасплох. Иран же готовился к ней 40 лет.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала