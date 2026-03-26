Тегеран взял Вашингтон за горло: Иран превращает США в страну-изгоя - РИА Новости, 26.03.2026
08:00 26.03.2026 (обновлено: 08:01 26.03.2026)
Тегеран взял Вашингтон за горло: Иран превращает США в страну-изгоя
Тегеран захватил стратегическую инициативу в войне перекрытием Ормузского пролива. США сейчас не могут ни отступить, ни начать сухопутное вторжение, ни взять... РИА Новости, 26.03.2026
Аналитика, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана

Тегеран взял Вашингтон за горло: Иран превращает США в страну-изгоя

Тегеран захватил стратегическую инициативу в войне перекрытием Ормузского пролива. США сейчас не могут ни отступить, ни начать сухопутное вторжение, ни взять оперативную паузу. Из-за этого американцы идут на унижения, каких в истории их "глобальной гегемонии" еще не бывало.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник потряс рынки и общественность постом в соцсетях о том, что мирные переговоры с Ираном уже идут — и идут успешно. По итогам этих переговоров Пентагон даже объявил иранцам энергетическое перемирие.
"Бомбит перманентно". Ошибка Трампа по Ирану поразила Запад
Впрочем, действительно потрясающим для мировой политики является ответ Тегерана. В МИД Ирана заявили, что не ведут с США никаких переговоров — ни напрямую, ни через посредников. А заявления о переговорах и перемирии нужны Вашингтону лишь для того, чтобы выиграть время и сбить цены на нефть. Иными словами, это был жест доброй воли. В Белом доме предложили иранцам сыграть в игру: мы несколько дней не бомбим ваши электростанции, а вы сделаете вид, что сами нас об этом просили и вы за это нашим танкерам разблокировали Ормузский пролив.
А Иран Белый дом, выходит, послал.
Такого еще не бывало. "Мировой гегемон" напрашивается на диалог со страной, которую объявил изгоем, забросал ракетами, чьих руководителей приравнял к террористической банде и всех убил. А "страна-изгой" отвергает протянутую "трубку мира" и брезгует иметь дело с "сияющим градом на холме".
"Последствия будут значительными". Новая цель Ирана напугала Запад
Понятно, что у Ирана есть все основания так реагировать. Какие могут быть переговоры со страной, которая заканчивает эти переговоры тем, что убивает переговорщиков? Со страной, которая начинает военное вторжение после того, как стороны за переговорным столом ударили по рукам?
Главное, однако, в том, что у иранцев есть не только основания, но и возможность оттолкнуть протянутую американцами руку. Тегеран перехватил стратегическую инициативу в войне. У США сейчас не просматривается хороших ходов на шахматной доске. Только плохие.
Воздушная военная операция провалилась. Расчет был развалить Иран за пару дней, но бомбежки идут уже почти месяц, а исламская республика держится. Чтобы победить в войне, Штатам и Израилю надо воевать по-настоящему, то есть проводить наземную операцию. Только ее никто не готовил. Почему — смотри выше: верили, что Иран рухнет за пару дней.
Чтобы подготовить сухопутное вторжение, нужно время. Но Иран все это время тоже будет готовиться к нему. Получается, надо либо кидаться в бой неподготовленными силами, либо получить тщательно подготовленный отпор агрессии. Так и так — кровавая мясорубка для американских солдат.
Но какие имеются альтернативы принесению в жертву морпехов? Инерционный сценарий — бомбить Иран с воздуха, пока у него не иссякнут силы к сопротивлению? Опять же, предполагалось, что сил у него нет вообще и режим аятолл развалится от первых ударов. Однако операция продолжается почти месяц, конца-краю ей не видно, и непонятно, чьи резервы иссякнут раньше: силы у Ирана или ракеты у США.
Опрос показал, как американцы относятся к ударам США по Ирану
Еще важнее вопрос, как скоро иссякнут запасы терпения у союзников Штатов в странах Залива. Иранцы бьют по точкам присутствия США на их территории, Ормузский пролив перекрыт, нефть они поставлять не могут. Если все это затянется, то арабские шейхи рано или поздно не выдержат и пойдут договариваться с иранцами напрямую. А у Тегерана будет одно главное условие: отказ от союза с Вашингтоном и американского присутствия в своих странах — изгнание американцев из региона.
Это же условие будет главным и на реальных переговорах с США, если желаемое Трампом все же станет действительным, — уход Соединенных Штатов с Ближнего и Среднего Востока. Читай: отказ от контроля над мировым нефтебизнесом.
Иран может себе позволить ставить такие условия, потому что он сейчас выступает с позиции сильного, который взял своего противника за горло. А американцы выступают в невыносимом для них качестве лузера — поставили все на зеро и проиграли. Все возможные решения — худшие. Уйти из исламского мира немыслимо: а как же нефть, как же Израиль? Готовить сухопутное вторжение — трагедия для американского народа гарантирована, а успех интервенции гарантировать не может никто. Продолжать все как есть — может кончиться тем, что американцев погонят в шею из региона. Куда ни кинь — везде клин.
"Он обеспокоен". В США рассказали, чего боится Нетаньяху
