В Таиланде образовались очереди на АЗС перед подорожанием топлива - РИА Новости, 26.03.2026
10:30 26.03.2026 (обновлено: 10:45 26.03.2026)
В Таиланде образовались очереди на АЗС перед подорожанием топлива
Длинные очереди на АЗС стояли в ночь на четверг по всему Таиланду в связи с объявлением правительства страны о приостановке государственных дотаций на дизельное
© Фото : соцсетиОчередь на автозаправке в Паттайе, Таиланд
Очередь на автозаправке в Паттайе, Таиланд - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Очередь на автозаправке в Паттайе, Таиланд
БАНГКОК, 26 мар - РИА Новости. Длинные очереди на АЗС стояли в ночь на четверг по всему Таиланду в связи с объявлением правительства страны о приостановке государственных дотаций на дизельное топливо и бензин, передает корреспондент РИА Новости.
В правительственном объявлении, вышедшем вечером в среду, сообщалось, что в связи с отрицательным балансом государственного нефтяного фонда и быстрым ростом цен на нефть в результате вооруженного конфликта на Ближнем Востоке дотации приостанавливаются и новые цены на горючее вступают в силу с 05.00 среды 26 марта. Указанные в объявлении новые цены в среднем на 15% превышают действовавшие в начале недели и до раннего утра четверга.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Таиланд сообщил о готовности закупать нефть у России
13 марта, 08:56
Начиная с 17.00-18.00 в среду (13.00-14.00 мск) на заправках по всему Таиланду начали собираться очереди, так как многие хотели успеть заправиться по старым ценам. В Бангкоке около 01.30 (21.30 мск) образовалась очередь из более чем трех десятков автомобилей на АЗС на одной из улиц на границе делового центра и исторической части Бангкока. Россияне, находящиеся в других городах страны, сообщили РИА Новости о таких же очередях в нескольких провинциях.
"Еду из Хуахина в Бангкок, на всех заправках 200-километровой трассы огромные очереди", - рассказала в 22.00 по местному времени в среду (18.00 мск) россиянка Марина, сотрудница одной из таиландско-российских туристических компаний.
Россиянка Евгения, сотрудница риэлторской компании на Пхукете, тоже описала очереди на заправках.
"Это счастье, что я два месяца назад пересела на электрическую машину. Мало того, что на заправках очереди, по словам коллег, которые ездят на бензине и дизеле, на АЗС ночью еще и не заправляли больше, чем на 300 бат за один раз, это примерно 9,5 долларов, получается, по старым ценам - примерно семь-восемь литров в зависимости от марки горючего", - рассказала она.
Автомобильная заправка в Денвере, США - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
"Война пришла к нам". Как иранская операция отразилась на жизни американцев
23 марта, 08:00
В четверг федерация наземного транспорта Таиланда выступила с заявлением, в котором жестко критикуется политика правительства в сфере энергетики.
"То, что делает правительство, напоминает обман: нам обещали "лестницу", медленный подъем цен, а в результате случился скачок сразу на 6 бат (18 центов США - ред.). Каждый бат повышения стоимости горючего дает 3-5% роста стоимости транспортировки, что отразится на всей экономике страны", - говорится в заявлении.
Руководство федерации отмечает, что власти при повышении цен советовались с нефтяным сектором, но не с транспортным.
"Сегодня федерация проведет заседание правления, на котором будет определяться дальнейшая политика федерации в условиях кризиса", - говорится в заявлении.
Федерация наземного транспорта Таиланда объединяет не только владельцев транспортных предприятий, но и их работников, и потенциально в состоянии как организовать массовые многотысячные протесты, так и приостановить транспортировку грузов во всей стране.
Бангкок - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
В Таиланде нашли тело пропавшей россиянки
25 марта, 17:18
 
