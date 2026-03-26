16:49 26.03.2026 (обновлено: 17:12 26.03.2026)
Глава "Ростелекома" рассказал о повышении спроса на стационарные телефоны
Глава "Ростелекома" рассказал о повышении спроса на стационарные телефоны

Осеевский: очень уважаемые люди в России захотели стационарные телефоны

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Многие очень уважаемые люди в России захотели поставить себе стационарные телефоны, чтобы гарантированно оставаться на связи, рассказал журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.
В последние месяцы в разных российских регионах время от времени вводятся ограничения мобильной связи. В связи с этим, по словам главы "Ростелекома", компания видит очень заметный рост числа запросов на установку стационарного телефона - люди хотят оставаться на связи.
"Многие очень уважаемые люди хотят у себя поставить стационарные телефоны, потому что это просто гарантированный способ", - отметил Осеевский в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
При этом в условиях ограничения мобильного интернета россияне могут пользоваться сервисами и сайтами из "белого списка". В нем находятся более 120 сервисов, следует из подсчетов РИА Новости. Среди них - соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
