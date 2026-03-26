Судья не увидел рисков для безопасности США в оплате защиты Мадуро

НЬЮ-ЙОРК, 26 мар – РИА Новости. Судья не увидел рисков для безопасности США в оплате защиты венесуэльского лидера Николаса Мадуро из бюджета латиноамериканской страны, передает корреспондент РИА Новости.

Защита Мадуро и его супруги Силии Флорес требует прекратить уголовное преследование, заявляя о нарушении конституционного права на выбор адвоката из-за блокировки американскими властями оплаты юридических услуг на основании санкций против Венесуэлы

"Я не вижу нарушений безопасности, если кто-то защищает себя", - сказал судья Элвин Хеллерстайн.

"Обвиняемый здесь. Флорес здесь. Они больше не представляют угрозы национальной безопасности", - добавил судья.

Хеллерстайн также спросил, "изменилась ли обстановка в Венесуэле" в контексте разблокировки активов для оплаты услуг адвокатов.

Сторона обвинения ответила согласием.

В четверг суд в Нью-Йорке провел очередное заседание по делу Мадуро и его супруги Силии Флорес.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.