Судья не увидел рисков для безопасности США в оплате защиты Мадуро
Судья не увидел рисков для безопасности США в оплате защиты венесуэльского лидера Николаса Мадуро из бюджета латиноамериканской страны, передает корреспондент... РИА Новости, 26.03.2026
НЬЮ-ЙОРК, 26 мар – РИА Новости. Судья не увидел рисков для безопасности США в оплате защиты венесуэльского лидера Николаса Мадуро из бюджета латиноамериканской страны, передает корреспондент РИА Новости.
Защита Мадуро
и его супруги Силии Флорес
требует прекратить уголовное преследование, заявляя о нарушении конституционного права на выбор адвоката из-за блокировки американскими властями оплаты юридических услуг на основании санкций против Венесуэлы
.
"Я не вижу нарушений безопасности, если кто-то защищает себя", - сказал судья Элвин Хеллерстайн.
"Обвиняемый здесь. Флорес здесь. Они больше не представляют угрозы национальной безопасности", - добавил судья.
Хеллерстайн также спросил, "изменилась ли обстановка в Венесуэле" в контексте разблокировки активов для оплаты услуг адвокатов.
Сторона обвинения ответила согласием.
В четверг суд в Нью-Йорке
провел очередное заседание по делу Мадуро и его супруги Силии Флорес.
США
3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине
вслед за Москвой
призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.