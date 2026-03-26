Рейтинг@Mail.ru
Британия будет инспектировать суда, находящиеся под санкциями страны
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/suda-2082962257.html
Британия будет инспектировать суда, находящиеся под санкциями страны
Британия будет инспектировать суда, находящиеся под санкциями страны
в мире
великобритания
франция
средиземное море
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg
https://ria.ru/20260115/ssha-2068181130.html
https://ria.ru/20251113/rossiya-2054508173.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e091c4c39e1bceabbb85cdde52c906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Военные Британии смогут инспектировать суда, находящиеся под санкциями страны

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство Британии заявило, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями страны и следующих транзитом через территориальные воды Великобритании, говорится в публикации на сайте ведомства.
В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый "теневой флот".
Эскадренный миноносец Farragut ВМС США пересекает Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
США следят за движением всего "теневого флота", заявил глава МВБ
15 января, 21:16
"Британские военнослужащие смогут подниматься на борт судов "теневого флота", следующих транзитом через территориальные воды Великобритании... ВС Великобритании и сотрудники правоохранительных органов теперь смогут перехватывать суда, получившие санкции Великобритании и следующие транзитом через территориальные воды страны", - сообщается на сайте правительства.
Согласно заявлению, каждое задержанное судно будет проверяться индивидуально правоохранительными органами, военными и "специалистами энергетического рынка". После проверки министры могут получить соответствующие рекомендации.
"После задержания судна в отношении его владельцев, операторов и экипажа могут быть возбуждены уголовные дела за нарушение британского законодательства о санкциях", - добавляется в сообщении британского правительства.
Ранее морская префектура Франции по Средиземному морю утверждает, что военно-морские силы страны задержали в открытом море танкер Deyna под флагом Мозамбика.
В МИД РФ ранее отмечали, что категорию так называемого "теневого флота" в Евросоюзе выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. В Кремле, комментируя заявления по якобы "теневому флоту", подчеркнули, что это "пиратство XXI века".
В общей сложности 564 судна находятся под санкциями ЕС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Раскрыта тайна российского "теневого флота"
13 ноября 2025, 08:00
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала