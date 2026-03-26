Британия будет инспектировать суда, находящиеся под санкциями страны

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство Британии заявило, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями страны и следующих транзитом через территориальные воды Великобритании, говорится в публикации на сайте ведомства.

В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый "теневой флот".

"Британские военнослужащие смогут подниматься на борт судов "теневого флота", следующих транзитом через территориальные воды Великобритании ... ВС Великобритании и сотрудники правоохранительных органов теперь смогут перехватывать суда, получившие санкции Великобритании и следующие транзитом через территориальные воды страны", - сообщается на сайте правительства.

Согласно заявлению, каждое задержанное судно будет проверяться индивидуально правоохранительными органами, военными и "специалистами энергетического рынка". После проверки министры могут получить соответствующие рекомендации.

"После задержания судна в отношении его владельцев, операторов и экипажа могут быть возбуждены уголовные дела за нарушение британского законодательства о санкциях", - добавляется в сообщении британского правительства.

Ранее морская префектура Франции по Средиземному морю утверждает, что военно-морские силы страны задержали в открытом море танкер Deyna под флагом Мозамбика

В МИД РФ ранее отмечали, что категорию так называемого "теневого флота" в Евросоюзе выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. В Кремле, комментируя заявления по якобы "теневому флоту", подчеркнули, что это "пиратство XXI века".