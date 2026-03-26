Суд арестовал экс-главу управления Росгвардии по Новосибирской области

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Суд арестовал бывшего начальника управления Росгвардии по Новосибирской области Василия Шушакова по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майора полиции в запасе Василия Шушакова... По ходатайству военного следователя СК России суд избрал Шушакову меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Он обвиняется по статье о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в 2024 году госзаказчик заключил с ООО "СтройСиб" многомиллионный контракт на поставку специально приспособленного сооружения для учебной и целевой стрельбы из оружия. Подчеркивается, что обязанности по контролю за исполнением контракта возлагались на Шушакова.

Сообщается, что в 2024 году Шушаков организовал оформление документов с ложными данным о якобы выполненных работах и их оплату. В результате условия контракта выполнены не были, а государству в лице Росгвардии был причинен ущерб более 35 миллионов рублей.