Суд арестовал экс-главу управления Росгвардии по Новосибирской области
Суд арестовал бывшего начальника управления Росгвардии по Новосибирской области Василия Шушакова по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в СК РФ.
2026-03-26T17:51:00+03:00
https://ria.ru/20260326/ministr-2083015720.html
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Суд арестовал бывшего начальника управления Росгвардии по Новосибирской области Василия Шушакова по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Военными следственными органами СК России
расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления Росгвардии
по Новосибирской области
генерал-майора полиции в запасе Василия Шушакова... По ходатайству военного следователя СК России суд избрал Шушакову меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Он обвиняется по статье о превышении должностных полномочий.
По данным следствия, в 2024 году госзаказчик заключил с ООО "СтройСиб" многомиллионный контракт на поставку специально приспособленного сооружения для учебной и целевой стрельбы из оружия. Подчеркивается, что обязанности по контролю за исполнением контракта возлагались на Шушакова.
Сообщается, что в 2024 году Шушаков организовал оформление документов с ложными данным о якобы выполненных работах и их оплату. В результате условия контракта выполнены не были, а государству в лице Росгвардии был причинен ущерб более 35 миллионов рублей.
В настоящее время устанавливаются иные причастные к преступлению.