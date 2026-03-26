17:37 26.03.2026 (обновлено: 17:51 26.03.2026)
Суд арестовал экс-главу управления Росгвардии по Новосибирской области
Суд арестовал бывшего начальника управления Росгвардии по Новосибирской области Василия Шушакова по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 26.03.2026
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Суд арестовал бывшего начальника управления Росгвардии по Новосибирской области Василия Шушакова по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майора полиции в запасе Василия Шушакова... По ходатайству военного следователя СК России суд избрал Шушакову меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Он обвиняется по статье о превышении должностных полномочий.
По данным следствия, в 2024 году госзаказчик заключил с ООО "СтройСиб" многомиллионный контракт на поставку специально приспособленного сооружения для учебной и целевой стрельбы из оружия. Подчеркивается, что обязанности по контролю за исполнением контракта возлагались на Шушакова.
Сообщается, что в 2024 году Шушаков организовал оформление документов с ложными данным о якобы выполненных работах и их оплату. В результате условия контракта выполнены не были, а государству в лице Росгвардии был причинен ущерб более 35 миллионов рублей.
В настоящее время устанавливаются иные причастные к преступлению.
