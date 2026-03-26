Суд в Москве оштрафовал Duolingo на два миллиона рублей

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мировой судья участка №422 по Таганскому району Москвы оштрафовал американские компании Duolingo и eNom суммарно на 4 миллиона рублей за нарушение закона о персональных данных, сообщили РИА Новости в инстанции.