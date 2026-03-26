16:05 26.03.2026
Суд в Москве оштрафовал Duolingo на два миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Duolingo на два миллиона рублей
Мировой судья участка №422 по Таганскому району Москвы оштрафовал американские компании Duolingo и eNom суммарно на 4 миллиона рублей за нарушение закона о... РИА Новости, 26.03.2026
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мировой судья участка №422 по Таганскому району Москвы оштрафовал американские компании Duolingo и eNom суммарно на 4 миллиона рублей за нарушение закона о персональных данных, сообщили РИА Новости в инстанции.
Суд признал компании виновными в совершении административных правонарушений по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации).
"Им назначены административные наказания в виде административных штрафов в размере по 2 млн рублей каждой", - сообщили в суде.
Duolingo - платформа для изучения языков, eNom - сервис для размещения доменов, электронной почты и SSL-сертификатов.
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Суд ЕС отклонил иски российских бизнесменов по антироссийским санкциям
Вчера, 11:55
 
