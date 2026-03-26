В Челябинске запретили показ антироссийского фильма, получившего "Оскар"
Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск прокуратуры, которая просила запретить распространение документального фильма "Господин Никто против...
2026-03-26T14:50:00+03:00
ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск прокуратуры, которая просила запретить распространение документального фильма "Господин Никто против Путина", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Дело рассмотрено, иск удовлетворен", – сказала собеседница агентства, говоря об итогах рассмотрения иска областной прокуратуры по поводу фильма.
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что прокуратура в своем иске просила запретить в России
распространение фильма, направленного на пропаганду терроризма и негативного отношения к власти.
Кроме того, в фильме бывший педагог Павел Таланкин показывает на бело-сине-белый флаг, вывешенный на учебной доске в классе, и говорит, что это символика "Легиона "Свобода России"*– запрещенной в РФ террористической организации, добавили в правоохранительных органах.
В марте на 98-й премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
награду за документальный фильм отдали ленте "Господин Никто против Путина". "Оскар" получили бывший педагог Павел Таланкин и американский документалист Дэвид Боренштайн. Фильм, предположительно, содержит материалы, снятые Таланкиным в российской школе, в том числе в него без разрешения родителей включили кадры с несовершеннолетними, участвующими в школьных мероприятиях. После съемок Таланкин покинул Россию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
воздержался от комментариев по поводу получения "Оскара" "Господином Никто против Путина", сообщив журналистам, что этот фильм не смотрел.
* Запрещенная в России террористическая организация