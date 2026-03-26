11:28 26.03.2026
Суд рассмотрит иск Потанина к экс-жене о запрете судиться в Лондоне
Суд рассмотрит иск Потанина к экс-жене о запрете судиться в Лондоне

Бывшая супруга Владимира Потанина Наталия Потанина. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 4 мая основные слушания по заявлению президента "Норильского никеля" Владимира Потанина, который просит запретить его бывшей супруге Наталии Потаниной, претендующей на его активы, продолжать судебное разбирательство с ним в Высоком суде Лондона, следует из материалов, изученных РИА Новости.
Предварительное заседание в четверг прошло в закрытом режиме.
Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил РИА Новости, что, по мнению Потанина, разбирательство в английском суде может привести по сути к пересмотру вынесенного еще в 2018 году и вступившего в законную силу окончательного решения Верховного суда РФ по вопросу о разделе имущества между бывшими супругами.
По словам источника, "кроме того, согласно установленной процедуре, для обоснований претензий Потаниной на имущество и активы бизнесмена лондонский суд может потребовать от ответчика раскрыть чувствительную информацию и сведения для ограниченного доступа, касающиеся деятельности подконтрольных ему предприятий, включая "Норильский никель".
По мнению собеседника агентства, результатом этого может стать введение новых международных санкций против компании, ее партнеров и контрагентов, что нанесет ущерб десяткам тысяч работников и держателей акций "Норильского никеля" и создаст угрозу безопасности и публичным интересам России.
Судебная тяжба между бывшими супругами идет с 2014 года. В ходе нескольких судебных процессов в России Потанина добилась раздела совместного имущества и, кроме того, получила компенсацию в размере более 2,5 миллиарда рублей. Позже она покинула Россию и продолжила разбирательства в иностранных судах.
По словам источника РИА Новости, в 2019 году Высокий суд Лондона отклонил ее иск к Потанину (уже на 6,3 миллиарда долларов) из-за "недостаточных связей с Великобританией" и охарактеризовал это как "бракоразводный туризм".
Однако после начала СВО и введения санкций против РФ суд в Лондоне пересмотрел свое решение, на этот раз сочтя ее связи с Великобританией достаточными (к тому моменту Потанина уже получила британское гражданство) и указав, что бывшая супруга бизнесмена "разорвала связи с Россией", рассказал собеседник агентства.
Как ранее заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Мальбин, запрет на продолжение судиться за рубежом в качестве обеспечительной меры является общепринятой мировой практикой, позволяющей, помимо прочего, избегать юридических коллизий, когда исполнение решение суда одной юрисдикции приводит к нарушению закона в другой юрисдикции.
К тому же, по словам Мальбина, как подсанкционное лицо, Потанин крайне ограничен в возможности защищать свои интересы в иностранных судах, и Россия является для него единственной возможной юрисдикцией для защиты.
