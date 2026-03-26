Суд в Приморье арестовал жителя, вымогавшего деньги у жен участников СВО

ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Уссурийский районный суд в Приморье заключил под стражу ранее судимого местного жителя, который обвиняется в том, что с подельниками вымогал деньги у жен и матерей погибших участников СВО, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.

Ранее в четверг полиция сообщила, что задержаны трое граждан РФ - двое ранее судимых мужчин и женщина, которые под надуманным предлогом требовали деньги у матерей и жен военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Ущерб потерпевшим оценивается в сумму свыше 3 миллионов рублей. Возбуждено дело о вымогательстве.

"При разрешении ходатайства суд принял во внимание все обстоятельства дела, категорию преступления и личность обвиняемого, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - сообщила Оленева.

Она отметила, что фигурант - ранее судимый 44-летний мужчина.