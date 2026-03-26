Рютте: страны НАТО впервые выделили на оборону не менее двух процентов ВВП

БРЮССЕЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Страны НАТО впервые в истории без исключения направили не менее 2% своего ВВП на оборону, заявил генсек организации Марк Рютте.
"Мы добились значительного прогресса в оборонных расходах, и сегодня НАТО сильнее, чем когда-либо прежде: в 2025 году все союзники впервые выполнили согласованную в 2014 году цель направлять на оборону не менее 2% своего ВВП, при этом многие пошли значительно дальше", - сказал он на пресс-конференции.
Страны НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня 2025 года в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который был достигнут еще не всеми странами блока. Позже министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид остается надежным союзником альянса, но не поддерживает предложение увеличить оборонные траты.
