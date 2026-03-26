СМИ раскрыли, какой сюрприз США готовят Украине

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. США могут перенаправить военную помощь для Украины на конфликт с Ираном, пишет Washington Post.
"По словам трех источников, знакомых с ситуацией, Пентагон рассматривает возможность перенаправить оружие, предназначенное для Украины, на Ближний Восток, поскольку война в Иране приводит к истощению запасов некоторых из наиболее важных американских боеприпасов", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что хотя окончательное решение еще не принято, такой шаг подчеркнул бы растущую необходимость для Вашингтона идти на компромиссы для продолжения конфликта с Тегераном.
Издание добавляет, что Киев рискует лишиться ракет-перехватчиков для ПВО, заказанных в рамках программы НАТО.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
