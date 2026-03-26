Армия США закупит тяжелое медоборудование для Украины
26.03.2026
Армия США закупит тяжелое медоборудование для Украины
Армия США закупит тяжелое медоборудование для Украины - РИА Новости, 26.03.2026
Армия США закупит тяжелое медоборудование для Украины
Армия США планирует закупить и поставить в центральную часть Украины компьютерный томограф, а также обучить медперсонал работе с ним, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T02:36:00+03:00
2026-03-26T02:36:00+03:00
в мире, сша, украина, германия
В мире, США, Украина, Германия
Армия США закупит тяжелое медоборудование для Украины

РИА Новости: армия США закупит компьютерный томограф для Украины

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Армия США планирует закупить и поставить в центральную часть Украины компьютерный томограф, а также обучить медперсонал работе с ним, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы США.
Согласно документам, поставщик должен не только доставить и установить оборудование, но и обучить местных специалистов работе с ним. При этом инструкции к системе должны быть на украинском языке.
Проект курирует 409-я бригада контрактного обеспечения армии США, базирующаяся в Германии. Контракт планируется заключить с компанией, предложившей минимальную цену при соблюдении всех технических требований, заявки принимаются до конца апреля 2026 года.
Как следует из условий закупки, оборудование сначала доставят на американскую военную базу в Штутгарте, после чего направят на Украину. Срок поставки не должен превышать 90 дней с момента заключения контракта.
