Прокурор запросил пожизненный срок главарю ОПГ по делу о 21 убийстве

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 26 мар — РИА Новости. Государственный обвинитель просит суд приговорить лидера преступной группировки Константина Пискарева, известного в криминальных кругах как Костя Большой, к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.

"Прошу назначить Пискареву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сказала прокурор.

Остальным фигурантам прокурор запросила от 9 до 25 лет лишения свободы.

Подмосковье. Всего по делу проходят девять фигурантов. Пискарев обвиняется в бандитизме, 21 убийстве и покушении на убийство четырех человек, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. По версии следствия, его группировка действовала с 1998 по 2011 год в Москве