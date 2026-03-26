Прокурор запросил пожизненный срок главарю ОПГ по делу о 21 убийстве
2026-03-26T16:56:00+03:00
2026-03-26T18:01:00+03:00
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Московский областной суд
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 26 мар — РИА Новости. Государственный обвинитель просит суд приговорить лидера преступной группировки Константина Пискарева, известного в криминальных кругах как Костя Большой, к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.
"Прошу назначить Пискареву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сказала прокурор.
Остальным фигурантам прокурор запросила от 9 до 25 лет лишения свободы.
Всего по делу проходят девять фигурантов. Пискарев обвиняется в бандитизме, 21 убийстве и покушении на убийство четырех человек, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. По версии следствия, его группировка действовала с 1998 по 2011 год в Москве
и Подмосковье
.
Ранее коллегия присяжных заседателей признала подсудимых виновными по всем эпизодам, сочтя достойным снисхождения только Николая Юрова.