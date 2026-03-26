Участника терактов в Рязанской области внесли в список террористов

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Участник терактов в Рязанской области гражданин Украины Артем Классен* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Классен Артем Сергеевич*, 21.12.1992 года рождения, город Коростень Житомирской области Украины", - говорится в перечне.
Ранее на сайте Генпрокуратуры сообщалось, что Классен* вместе с представителями украинских спецслужб организовал несколько терактов в Рязанской области с мая по ноябрь 2023 года. Он принимал участие в подрыве железной дороги на перегоне Рыбное – Блокпост, атаке на аэродром Дягилево при помощи беспилотников, а также с соучастниками пытался подорвать участок железной дороги в районе поселка Дашки.
В настоящее время Классен* скрывается от следствия, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.