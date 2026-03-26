03:06 26.03.2026
Врач рассказала, когда нужно спать, чтобы похудеть
Отход ко сну около 23.00 и пробуждение около 6.00 является оптимальным режимом для тех, кто стремится похудеть и сохранить здоровье, поскольку именно в этот... РИА Новости, 26.03.2026
Врач рассказала, когда нужно спать, чтобы похудеть

МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Отход ко сну около 23.00 и пробуждение около 6.00 является оптимальным режимом для тех, кто стремится похудеть и сохранить здоровье, поскольку именно в этот промежуток времени гормональная система работает правильно, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
"Когда мы худеем, мы в первую очередь думаем о сокращении калорий и увеличении физических нагрузок, что правильно. Однако часто забываем про сон, который также играет важную роль в снижении веса", - пояснила Смирнова.
Она отметила, что для похудения нужен определенный уровень гормонов. Например, с 23.00 до 3.00 происходит нормализация кортизола - гормона стресса. При его повышенном уровне жир накапливается в районе живота и бедер, образуя так называемый "спасательный круг".
"Если мы легли после полуночи, уровень гормона голода грелина будет высоким, а уровень гормона сытости – лептина – низким. Поэтому на следующий день мы будем хотеть есть прежде всего сладкое", - пояснила специалист.
Кроме того, гормон роста и молодости - соматотропин - тоже вырабатывается с полуночи до часу ночи. Если дети не спят в это время, то они плохо растут, если бодрствуют взрослые - они быстрее стареют. Как рассказала врач, ночью организм очищается, оптимальное время "уборки" - с 23.00 до 6.00, когда происходит активное избавление от токсинов. Чем их больше в организме, тем больше жировой ткани, потому что именно жир забирает все токсины на себя.
Потому при неработающей детоксикации и неправильном питании организму значительно сложнее похудеть, подытожила Смирнова.
