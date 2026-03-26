Экстремальные погодные явления в Москве участятся, предупредил синоптик

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Экстремальные погодные явления будут встречаться в Москве чаще, за десятилетие количество опасных явлений увеличивается на 20-40%, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Тенденция учащения опасных явлений погоды - а сильные ливни это как раз относится к опасным явлениям погоды - эта тенденция, она только набирает силу. У нас за десятилетие количество опасных явлений увеличивается на 20-40%. Экстремальные погодные события будут встречаться все чаще", - сказал Шувалов.