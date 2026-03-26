FT: шутка Трампа показала Такаити, что мир изменился - РИА Новости, 26.03.2026
12:13 26.03.2026
FT: шутка Трампа показала Такаити, что мир изменился
FT: шутка Трампа показала Такаити, что мир изменился - РИА Новости, 26.03.2026
FT: шутка Трампа показала Такаити, что мир изменился
Шутка президента США Дональда Трампа об атаке на Перл-Харбор во время японо-американского саммита в Вашингтоне 19 марта подтвердила мысль премьер-министра... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T12:13:00+03:00
2026-03-26T12:13:00+03:00
япония
сша
перл-харбор
в мире, япония, сша, перл-харбор, санаэ такаити, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Япония, США, Перл-Харбор, Санаэ Такаити, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
FT: шутка Трампа показала Такаити, что мир изменился

FT: шутка Трампа об атаке на Перл-Харбор показала Такаити, что мир изменился

© REUTERS / Evelyn HocksteinПремьер-министр Японии Санаэ Такаити на встрече с президентом США Дональдом Трампом
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на встрече с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Шутка президента США Дональда Трампа об атаке на Перл-Харбор во время японо-американского саммита в Вашингтоне 19 марта подтвердила мысль премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, мир изменился, а Японии необходимо принять эти изменения, считает газета Financial Times.
В четверг Трамп на встрече с Такаити, отвечая на вопрос, почему Вашингтон не предупредил союзников о планах атаковать Иран, вспомнил об "эффекте неожиданности" при нападении японцев на Перл-Харбор в 1941 году.
Здание Министерства иностранных дел Японии - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
МИД Японии сделал заявление после слов Трампа об атаке на Перл-Харбор
22 марта, 07:21
"Японии, в чем сильно уверена Такаити, необходимо принять идею, что мир изменился, что нестабильность постоянна и что текущее положение Японии не совсем подходит (для этого - ред.)... Шутка Трампа была полезной и шокирующей иллюстрацией", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что шутка перекликается с повесткой самой Такаити, которая выступает за изменения в Японии по трем направлениям: суверенитет Японии в области безопасности, реформирование руководящего аппарата и переосмысление национальной экономики.
Как подчеркивает газета, все три пункта этой повестки требуют признания того, что в некоторых ключевых сферах Японии необходимо преодолеть зависимость от поддержки США, чтобы соответствовать происходящим в мире изменениям. Это, в частности, касается, необходимости отказаться от иллюзий о защите Японии за счет американского "ядерного зонтика".
Поводом для вступления США во Вторую мировую (в декабре 1941-го, спустя два года после ее начала) стало нападение Японии на американскую базу Перл-Харбор. США за годы войны потеряли свыше 400 тысяч человек.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
СМИ: японцы ужаснулись упоминанию Трампом Перл-Харбора на встрече с Такаити
20 марта, 12:05
 
В миреЯпонияСШАПерл-ХарборСанаэ ТакаитиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
