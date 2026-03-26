FT: шутка Трампа показала Такаити, что мир изменился

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Шутка президента США Дональда Трампа об атаке на Перл-Харбор во время японо-американского саммита в Вашингтоне 19 марта подтвердила мысль премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, мир изменился, а Японии необходимо принять эти изменения, считает газета Financial Times.
В четверг Трамп на встрече с Такаити, отвечая на вопрос, почему Вашингтон не предупредил союзников о планах атаковать Иран, вспомнил об "эффекте неожиданности" при нападении японцев на Перл-Харбор в 1941 году.
"Японии, в чем сильно уверена Такаити, необходимо принять идею, что мир изменился, что нестабильность постоянна и что текущее положение Японии не совсем подходит (для этого - ред.)... Шутка Трампа была полезной и шокирующей иллюстрацией", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что шутка перекликается с повесткой самой Такаити, которая выступает за изменения в Японии по трем направлениям: суверенитет Японии в области безопасности, реформирование руководящего аппарата и переосмысление национальной экономики.
Как подчеркивает газета, все три пункта этой повестки требуют признания того, что в некоторых ключевых сферах Японии необходимо преодолеть зависимость от поддержки США, чтобы соответствовать происходящим в мире изменениям. Это, в частности, касается, необходимости отказаться от иллюзий о защите Японии за счет американского "ядерного зонтика".
Поводом для вступления США во Вторую мировую (в декабре 1941-го, спустя два года после ее начала) стало нападение Японии на американскую базу Перл-Харбор. США за годы войны потеряли свыше 400 тысяч человек.