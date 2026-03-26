В Уфе рассказали о задачах бюджета Союзного государства на 2026 год - РИА Новости, 26.03.2026
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:43 26.03.2026
В Уфе рассказали о задачах бюджета Союзного государства на 2026 год
Бюджет Союзного государства Белоруссии и России на 2026 год обсудили в Уфе

© Фото : Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВиктор Селиверстов на совместном заседании Комиссии Парламентского Собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку, Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике и Комиссии Парламентского Собрания по транспорту
УФА, 26 мар – РИА Новости. Перед бюджетом Союзного государства Белоруссии и России на текущий год стоят задачи по реализации инклюзивного образования, лечению участников ликвидации чернобыльской аварии, организации молодежных форумов и реализации военных программ, заявил председатель комиссии Парламентского Собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов.
В Уфе прошло совместное заседание комиссии по бюджету, налогам и финансовому рынку, комиссии по экономической политике, комиссии по транспорту Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.
Селиверстов рассказал журналистам об обширной повестке заседания. Так, обсуждались вопросы формирования бюджета Союзного государства на 2026 год, выполнения базовых показателей бюджета 2025 года, вопросы транспорта, а также темы, связанные с собственностью и экономической деятельностью Союзного государства. Он отметил, что на заседании были рассмотрены параметры бюджета.
"Главное, что все параметры бюджета Союзного государства на сегодня понятны, рассмотрены поправки, тема уменьшения профицита и в принципе сессия в июне месяце будет, на которой мы будем докладывать уже весь параметр в сформированном виде. Мы докладываем итоги выполнения бюджета союзного государства в середине года, потому что налоги уплачены, все проекты и программы согласованы, и тогда мы уже докладываем на сессии парламентского собрания", - сообщил Селиверстов.
Селиверстов добавил, что перед бюджетом на 2026 год стоят очень большие задачи. "Задачи по линии реализации инклюзивного образования, по лечению участников ликвидации чернобыльской аварии, по организации молодежных форумов, по реализации военных программ. Бюджет до последней копейки работает на Союзное государство", - сказал он.
"Мы сегодня цели достигли, все вопросы обсудили. У нас, конечно, всегда обсуждение этих вопросов происходит непросто, потому что формирование бюджета сопряжено со взаимодействием широкого круга государственных заказчиков. Там не всегда получается так, как нам хочется. Важно выдержать сроки, нужно чтобы выполнялись положения декрета формирования бюджета", - пояснил председатель профильной комиссии.
