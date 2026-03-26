Новая реальность. От чего Путин предостерег российский бизнес

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Татьяна Мишина. Потрясения в мировой торговле, инвестициях и международных отношениях стали новой реальностью, новым состоянием глобальной экономики. И поэтому необходимо укреплять суверенитет. С этим Владимир Путин обратился к представителям крупного бизнеса на XXXV съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). О том, что еще говорил глава государства, — в материале РИА Новости.

Мировая экономика в состоянии турбулентности

В ожидании президента в кулуарах съезда в Национальном центре "Россия" на Краснопресненской набережной развернулась оживленная дискуссия о будущем энергетики и мировой экономики. Спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что Европа и Великобритания переживают "самый мощный энергетический кризис в истории" — следствие отказа от российских энергоносителей. "Страны Запада рискуют деиндустриализацией и экономическим спадом, за которые их лидерам придется отвечать перед гражданами", — подчеркнул он, напомнив о богатейших природных ресурсах России.

Страна способна наращивать добычу нефти, однако это требует времени, инвестиций и постепенного подхода, добавил вице-премьер Александр Новак. При этом российские нефть и нефтепродукты востребованы и продаются без дисконта, а по ряду направлений — даже с премией.

Выйдя на трибуну, министр финансов Антон Силуанов заговорил о внутренних вызовах для бизнеса. Он призвал компании оптимизировать расходы, повышать производительность, используя IPO и SPO для привлечения инвестиций и роста капитализации.

"Антон Германович, хотя бы один вопрос: налоги повышать будете?" — обратился к нему новоизбранный глава РСПП Александр Шохин. "Мониторим ситуацию, смотрим, как чувствует себя бизнес", — ответил министр. И добавил: в приоритете остаются сбалансированный бюджет, улучшение налогового администрирования, а госдоходы увеличатся за счет выполнения уже принятых решений — без новых фискальных "витков".

Суверенитет как условие выживания

Свое выступление перед деловым сообществом Путин также начал с темы "потрясений" в мировой торговле и международных отношениях, происходящих "все чаще и чаще". Последствия конфликта на Ближнем Востоке, отметил он, трудно поддаются оценке: "Мне кажется, что те, кто вовлечен в конфликт, и сами ничего не могут спрогнозировать".

Боевые действия наносят ощутимый ущерб международным логистическим, производственным и кооперационным цепочкам. Под удар попали целые отрасли: добыча и переработка углеводородов, металлов, производство удобрений и многих других товаров. На этом фоне России особенно важно быть сильной и единой в понимании национальных интересов.

"Без суверенитета защитить свои фундаментальные интересы невозможно. Причем это касается всех направлений, включая развитие транспортной, логистической, финансовой инфраструктуры", — подчеркнул глава государства. Страны, отказавшиеся от суверенитета, столкнулись с тяжелыми последствиями. Путин уверен: "Думаю, теперь уже ни у кого нет сомнений, что значит в современном мире суверенитет и чего он стоит".

Президент указал на особую значимость доверительного взаимодействия государства и бизнеса в условиях нарастающей нестабильности и напряженности на глобальных рынках. Такое сотрудничество становится ключевым фактором устойчивости экономики.

Страна уже проходила через серьезные внешние вызовы. "Как мы все хорошо знаем, события еще 2014 года, когда Россия была вынуждена — нас заставили — предпринять все для защиты наших людей: сначала в Крыму, затем на юго-востоке Украины", — напомнил Путин.

За этими событиями последовали санкции. "Они незаконные, хочу это подчеркнуть, потому что никогда не подтверждались решениями Организации Объединенных Наций", — уточнил глава государства.

Не проесть нефтяные доходы

Говоря о сложившейся рыночной конъюнктуре, Путин предостерег: "Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, пустить их на дивиденды или раздуть бюджетные траты. Нужно сохранять благоразумие".

Завтра нефтяные котировки могут просесть, а потому необходим умеренный консервативный подход — как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах.

Технологии, БРИКС и культурное наследие

В современном мире на глобальных рынках побеждает тот, кто инвестирует в технологические инновации и неустанно работает над повышением собственной эффективности. Власти продолжат стимулировать вложения бизнеса в модернизацию предприятий на отечественной технологической базе. Особо Путин выделил три приоритетных направления: искусственный интеллект, автономные системы и цифровые платформы.

Президент считает, что отечественным предпринимателям следует энергичнее проявлять себя в БРИКС. В феврале был создан Национальный комитет по вопросам делового сотрудничества в рамках объединения, и первое его заседание состоялось в день съезда. "Я призываю коллег из российского бизнеса активно подключаться к работе комитета, вместе готовить предложения по развитию экономических связей внутри БРИКС, по запуску новых проектов с партнерами в науке, инновациях, промышленности, сельском хозяйстве, инфраструктуре и логистике", — сказал глава государства.

Отдельно он отметил роль бизнеса в сохранении культурного и экологического наследия: "У нас реализуется проект по сохранению объектов культурного наследия — усадеб, исторических зданий, домов. <…> Там деньги-то копеечные, а результат может быть значимым для культуры страны, для ее будущего". К 2030-му предстоит восстановить и вовлечь в хозяйственный оборот не менее тысячи таких объектов, вдохнуть в них новую жизнь, сберечь для следующих поколений.

Президент поблагодарил собственников и акционеров за внимание к вопросам экологии, благоустройства и качества жизни сотрудников.