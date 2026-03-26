Всех членов экипажа атакованного газовоза "Арктик Метагаз" спасли

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. На борту газовоза "Арктик Метагаз" находились 30 членов экипажа, которые являются гражданами России, все пострадавшие спасены и доставлены в РФ, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован безэкипажными катерами Украины с побережья Ливии, в непосредственной близости от территориальных вод Мальты в Средиземном море.
"На борту судна в момент атаки находилось 30 членов экипажа, которые являются российскими гражданами. Все пострадавшие спасены и доставлены на территорию России. Получившие в результате атаки телесные повреждения 2-й помощник капитана и матрос проходят лечение", - говорится в сообщении.
СК подтвердил, что расследует уголовное дело по факту совершения акта международного терроризма после нападения на российский газовоз. Следствием признаны потерпевшими и допрошены все члены экипажа, представители организаций-собственников груза и судна, осмотрены фото- и видеоматериалы последствий атаки.