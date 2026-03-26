14:36 26.03.2026
Всех членов экипажа атакованного газовоза "Арктик Метагаз" спасли
Всех членов экипажа атакованного газовоза "Арктик Метагаз" спасли
На борту газовоза "Арктик Метагаз" находились 30 членов экипажа, которые являются гражданами России, все пострадавшие спасены и доставлены в РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 26.03.2026
Происшествия, Россия, Украина, Ливия, Следственный комитет России (СК РФ)
Всех членов экипажа атакованного газовоза "Арктик Метагаз" спасли

© REUTERS / Marina MilitareРоссийский танкер Arctic Metagaz, дрейфующий в международных водах Средиземного моря
Российский танкер Arctic Metagaz, дрейфующий в международных водах Средиземного моря
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. На борту газовоза "Арктик Метагаз" находились 30 членов экипажа, которые являются гражданами России, все пострадавшие спасены и доставлены в РФ, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован безэкипажными катерами Украины с побережья Ливии, в непосредственной близости от территориальных вод Мальты в Средиземном море.
"На борту судна в момент атаки находилось 30 членов экипажа, которые являются российскими гражданами. Все пострадавшие спасены и доставлены на территорию России. Получившие в результате атаки телесные повреждения 2-й помощник капитана и матрос проходят лечение", - говорится в сообщении.
СК подтвердил, что расследует уголовное дело по факту совершения акта международного терроризма после нападения на российский газовоз. Следствием признаны потерпевшими и допрошены все члены экипажа, представители организаций-собственников груза и судна, осмотрены фото- и видеоматериалы последствий атаки.
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
МИД России оценил позицию Европы по атаке на газовоз "Арктик Метагаз"
23 марта, 15:34
 
