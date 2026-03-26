17:01 26.03.2026
РЭЦ: экспортную поддержку донецким компаниям обсудили в Донецке
Экспортную поддержку донецких компаний обсудили в рамках мероприятия "День ВЭБ.РФ и институтов развития в ДНР", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ,... РИА Новости, 26.03.2026
РЭЦ: экспортную поддержку донецким компаниям обсудили в Донецке

Поддержку донецких компаний обсудили на "Дне ВЭБ.РФ и институтов развития в ДНР"

© Фото : пресс-служба РЭЦРуководитель направления по развитию регионального бизнеса РЭЦ Сергей Агаев на "Дне ВЭБ.РФ и институтов развития в ДНР"
Руководитель направления по развитию регионального бизнеса РЭЦ Сергей Агаев на "Дне ВЭБ.РФ и институтов развития в ДНР"
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Экспортную поддержку донецких компаний обсудили в рамках мероприятия "День ВЭБ.РФ и институтов развития в ДНР", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Интеграция Донецкой Народной Республики в международные торговые цепочки и поддержка местных производителей стали темами бизнес-форума "День ВЭБ.РФ и институтов развития в ДНР". Мероприятие объединило на одной площадке представителей правительства региона, Группы ВЭБ.РФ, Российского экспортного центра (РЭЦ), Корпорации МСП и Фонда развития промышленности", - говорится в пресс-релизе.
За период 2023–2026 годов взаимодействие РЭЦ с регионом трансформировалось из точечных консультаций в полномасштабную экосистему. 40 уникальных экспортеров республики уже получили поддержку Группы РЭЦ. Оказано более 190 услуг. Объем поддержанного экспорта превысил 900 миллионов рублей.
"РЭЦ выстроил бесшовную экосистему взаимодействия с донецкими компаниями через платформу "Мой экспорт" и региональный Центр поддержки экспорта. Мы видим, что предприятия ДНР активно ищут свои ниши на новых рынках. В топе запросов - поиск покупателей, сопровождение переговоров и международные консультации, в том числе по техническому регулированию", - отметил в ходе выступления руководитель направления по развитию регионального бизнеса РЭЦ Сергей Агаев.
Особым успехом стала организация дистрибуции для кондитерских предприятий республики. Их продукция уже продвигается через национальные павильоны России за рубежом и национальные магазины на зарубежных маркетплейсах. Кроме того, три компании из ДНР успешно прошли сертификацию "Сделано в России".
Программа мероприятия в Донецке охватила все ключевые аспекты развития бизнеса. Основное внимание было уделено инструментам финансирования новых производств и мерам поддержки предоставляемых институтами развития, также на площадке мероприятия организована работа консультационного стенда, где предприниматели ДНР желающие начать экспортную деятельность в режиме "одного окна" смогли разобрать свои проекты с экспертом РЭЦ. Федеральные эксперты также посетили крупнейшие компании региона - Донецкую железобетонную компанию, завод по производству холодильного оборудования "Донфрост" и завод по производству конвейерных лент для различных отраслей промышленности "Эрлайт".
Такая синергия институтов развития позволяет республике не просто развивать производство, а осуществлять расширение своего присутствия на международных рынках, опираясь на современные цифровые сервисы и государственные гарантии.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
