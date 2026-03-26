РЭЦ организует участие российских IT-компаний в выставке GITEX Africa
26.03.2026
РЭЦ организует участие российских IT-компаний в выставке GITEX Africa
© Фото : пресс-служба РЭЦ
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представит коллективную экспозицию под брендом Made in Russia на международной выставке GITEX Africa Morocco 2026, которая пройдет с 7 по 9 апреля в Марракеше, сообщает РЭЦ.
"Участие в мероприятии примут более 20 отечественных компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Пермского края, Новосибирской области и других регионов. В состав делегации вошли разработчики ИИ-решений, беспилотных летательных аппаратов, кибербезопасности и финтеха. Среди ключевых участников – разработчики облачной системы контроля и управления доступом (СКУД) из Рязани, разработчики ядра мобильной сети операторского класса и другие российские производители", - отмечается в пресс-релизе.
РЭЦ берет на себя организацию коллективного стенда и сопровождение участников на площадке, а также организацию деловых переговоров с потенциальными партнерами из стран Африки и Ближнего Востока.
В 2025 году в рамках GITEX Africa для участников российской экспозиции РЭЦ организовал более 40 таких встреч.
Как рассказал торговый представитель России в Марокко Алексей Андреев, отечественные компании могут предложить африканским партнерам широкий спектр технологий – от операционных систем и телекоммуникационного оборудования до смарт-турникетов и программ для конференц-связи.
"Мы предоставляем не просто продукты, а целые цифровые экосистемы, способные обеспечить технологический суверенитет и ускорить развитие экономики", – заявил Андреев.
Заявки на участие в международных выставках и бизнес-миссиях российские компании могут подавать через платформе "Мой экспорт".
