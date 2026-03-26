Индивидуальный экспортный разбор теперь можно получить в Школе экспорта РЭЦ - РИА Новости, 26.03.2026
11:40 26.03.2026
Индивидуальный экспортный разбор теперь можно получить в Школе экспорта РЭЦ
Индивидуальный экспортный разбор теперь можно получить в Школе экспорта РЭЦ - РИА Новости, 26.03.2026
Индивидуальный экспортный разбор теперь можно получить в Школе экспорта РЭЦ
Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) теперь предлагает новую услугу по аудиту компетенций для предпринимателей и составлению... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T11:40:00+03:00
2026-03-26T11:40:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
экономика
россия
россия
российский экспортный центр (рэц), экономика, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Россия
Индивидуальный экспортный разбор теперь можно получить в Школе экспорта РЭЦ

Школа экспорта РЭЦ начала предлагать новую услугу "Экспортный разбор"

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) теперь предлагает новую услугу по аудиту компетенций для предпринимателей и составлению персональной дорожной карты по выходу на зарубежные рынки, сообщает РЭЦ.
"У Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) стала доступна новая услуга - "Экспортный разбор". Теперь всего за один час предприниматели могут получить глубокий аудит своих компетенций и персональную дорожную карту по выходу на зарубежные рынки под руководством сертифицированных наставников", - отмечает центр.
"Экспортный разбор" спроектирован как инструмент агрессивного расширения для двух категорий бизнеса: стартапы и МСП, которые стремятся сделать первый шаг во внешнюю торговлю, но нуждаются в четком алгоритме, а также действующие экспортеры, столкнувшиеся с барьерами на новых направлениях и нуждающиеся в оптимизации цифровой ликвидности и логистики.
Разбор проводят наставники Школы экспорта РЭЦ - практики, которые уже обеспечили международный успех более чем 3000 российских компаний. Обеспечена максимальная кастомизация: для каждой заявки подбирается эксперт с глубоким знанием специфики именно вашей отрасли и целевого региона.
За 60 минут в онлайн-формате наставник проведет экспресс-аудит бизнеса и поможет решить ключевые задачи: как найти прибыльную нишу и оценить потенциал рынка в условиях глобальной трансформации, что нужно изменить в продукте, чтобы он соответствовал культурному коду и стандартам зарубежных клиентов, как сформировать эффективный отдел ВЭД с нуля, где скрыты неявные издержки и как минимизировать финансовую нагрузку через меры господдержки?
Узнать подробности и забронировать время для вашего разбора можно на официальном сайте Школы экспорта РЭЦ. По вопросам экспортного наставничества и реализации проекта обращайтесь к Дмитрию Осипову.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаРоссия
 
 
