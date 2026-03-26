Индивидуальный экспортный разбор теперь можно получить в Школе экспорта РЭЦ

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) теперь предлагает новую услугу по аудиту компетенций для предпринимателей и составлению персональной дорожной карты по выходу на зарубежные рынки, сообщает РЭЦ.

"У Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) стала доступна новая услуга - "Экспортный разбор". Теперь всего за один час предприниматели могут получить глубокий аудит своих компетенций и персональную дорожную карту по выходу на зарубежные рынки под руководством сертифицированных наставников", - отмечает центр.

"Экспортный разбор" спроектирован как инструмент агрессивного расширения для двух категорий бизнеса: стартапы и МСП, которые стремятся сделать первый шаг во внешнюю торговлю, но нуждаются в четком алгоритме, а также действующие экспортеры, столкнувшиеся с барьерами на новых направлениях и нуждающиеся в оптимизации цифровой ликвидности и логистики.

Разбор проводят наставники Школы экспорта РЭЦ - практики, которые уже обеспечили международный успех более чем 3000 российских компаний. Обеспечена максимальная кастомизация: для каждой заявки подбирается эксперт с глубоким знанием специфики именно вашей отрасли и целевого региона.

За 60 минут в онлайн-формате наставник проведет экспресс-аудит бизнеса и поможет решить ключевые задачи: как найти прибыльную нишу и оценить потенциал рынка в условиях глобальной трансформации, что нужно изменить в продукте, чтобы он соответствовал культурному коду и стандартам зарубежных клиентов, как сформировать эффективный отдел ВЭД с нуля, где скрыты неявные издержки и как минимизировать финансовую нагрузку через меры господдержки?

По вопросам экспортного наставничества и реализации проекта обращайтесь к Дмитрию Осипову