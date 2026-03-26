Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/rets-2083008843.html
РЭЦ представит коллективную экспозицию компаний из РФ на выставке UzFood
экономика
российский экспортный центр (рэц)
ташкент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2082996561_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7f00b14724605da3283d906cf0af8978.jpg
https://ria.ru/20260325/eksar-2082873704.html
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2082996561_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ab787492bf854018de9e8633df9c4806.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, российский экспортный центр (рэц), ташкент
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Ташкент
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) представит коллективную экспозицию отечественных производителей продуктов питания на международной выставке UzFood 2026, которая пройдет с 1 по 3 апреля в Ташкенте, сообщает РЭЦ.
"Участие в коллективном стенде под брендом Made in Russia примут 28 компаний из 18 регионов страны. В составе российской делегации восемь компаний являются обладателями сертификата "Сделано в России". Среди них ТК "Лидер" из Подмосковья (поставки сахара и гранулированного жома), торговый дом "Сибирский" из Омской области (молочные консервы и сухое молоко) и компания "Карельское лето" (продукция из дикорастущих и садовых ягод)", - отмечается в пресс-релизе.
Выставка UzFood является ключевым профессиональным событием в сфере пищевой промышленности Центральной Азии. В этом году в мероприятии участвуют более 400 компаний из 30 стран. Ожидаемое число посетителей превышает 11 тыс. человек.
Напомним, что объем производства продуктов питания в Узбекистане в 2024-2025 годах увеличился на 13%.
Для участников экспозиции РЭЦ организует деловые переговоры с потенциальными коммерческими партнерами из стран Центральной Азии. Заявки на участие в международных выставках и бизнес-миссиях принимаются на платформе "Мой экспорт".
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Ташкент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала