РЭЦ представит коллективную экспозицию компаний из РФ на выставке UzFood

© Фото : пресс-служба РЭЦ

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) представит коллективную экспозицию отечественных производителей продуктов питания на международной выставке UzFood 2026, которая пройдет с 1 по 3 апреля в Ташкенте, сообщает РЭЦ.

"Участие в коллективном стенде под брендом Made in Russia примут 28 компаний из 18 регионов страны. В составе российской делегации восемь компаний являются обладателями сертификата "Сделано в России". Среди них ТК "Лидер" из Подмосковья (поставки сахара и гранулированного жома), торговый дом "Сибирский" из Омской области (молочные консервы и сухое молоко) и компания "Карельское лето" (продукция из дикорастущих и садовых ягод)", - отмечается в пресс-релизе.

Выставка UzFood является ключевым профессиональным событием в сфере пищевой промышленности Центральной Азии. В этом году в мероприятии участвуют более 400 компаний из 30 стран. Ожидаемое число посетителей превышает 11 тыс. человек.

Напомним, что объем производства продуктов питания в Узбекистане в 2024-2025 годах увеличился на 13%.