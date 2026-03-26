РЭЦ представит коллективную экспозицию компаний из РФ на выставке UzFood
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) представит коллективную экспозицию отечественных производителей продуктов питания на международной выставке UzFood 2026, которая пройдет с 1 по 3 апреля в Ташкенте, сообщает РЭЦ.
"Участие в коллективном стенде под брендом Made in Russia примут 28 компаний из 18 регионов страны. В составе российской делегации восемь компаний являются обладателями сертификата "Сделано в России". Среди них ТК "Лидер" из Подмосковья (поставки сахара и гранулированного жома), торговый дом "Сибирский" из Омской области (молочные консервы и сухое молоко) и компания "Карельское лето" (продукция из дикорастущих и садовых ягод)", - отмечается в пресс-релизе.
Выставка UzFood является ключевым профессиональным событием в сфере пищевой промышленности Центральной Азии. В этом году в мероприятии участвуют более 400 компаний из 30 стран. Ожидаемое число посетителей превышает 11 тыс. человек.
Напомним, что объем производства продуктов питания в Узбекистане в 2024-2025 годах увеличился на 13%.
Для участников экспозиции РЭЦ организует деловые переговоры с потенциальными коммерческими партнерами из стран Центральной Азии. Заявки на участие в международных выставках и бизнес-миссиях принимаются на платформе "Мой экспорт".