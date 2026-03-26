Юрист рассказал, когда можно привлечь сотрудника к сверхурочной работе

"Что делать, если есть давление со стороны работодателя, который принуждает к переработкам? Попросите руководителя оформить требование письменно в виде приказа или распоряжения. Дайте также письменный ответ о несогласии с привлечением к сверхурочной работе или работе в выходной, если отсутствуют основания из статьи 99 или 113 ТК РФ. Сохраняйте переписку, графики, табели и приказы. Способы защиты трудовых прав прямо предусмотрены статьей 352 ТК РФ, и Роструд указывает, что при нарушении можно обращаться в Государственную инспекцию труда или в суд", - заключил он.