Юрист рассказал, когда можно привлечь сотрудника к сверхурочной работе - РИА Новости, 26.03.2026
14:24 26.03.2026
Юрист рассказал, когда можно привлечь сотрудника к сверхурочной работе
Юрист рассказал, когда можно привлечь сотрудника к сверхурочной работе - РИА Новости, 26.03.2026
Юрист рассказал, когда можно привлечь сотрудника к сверхурочной работе
Работодатель вправе привлечь сотрудника к сверхурочной смене без получения письменного согласия в случае, когда необходимо предотвратить катастрофу,... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T14:24:00+03:00
2026-03-26T14:24:00+03:00
россия, илья русяев, работа
Россия, Илья Русяев, Работа
Юрист рассказал, когда можно привлечь сотрудника к сверхурочной работе

Русяев: в ЧС можно привлечь сотрудника к сверхурочной работе без его согласия

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Работодатель вправе привлечь сотрудника к сверхурочной смене без получения письменного согласия в случае, когда необходимо предотвратить катастрофу, производственную аварию, устранить их последствия, в чрезвычайной ситуации, сообщил юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
"Есть ситуации, когда согласие работника не требуется. ТК РФ допускает привлечение к сверхурочной работе при необходимости предотвратить катастрофу, производственную аварию, устранить их последствия, а также при ЧС. Если случай подпадает именно под эти основания, отказ уже оценивается отдельно с учетом конкретных фактов и документов", - рассказал Русяев интернет-изданию NEWS.ru.
Юрист также рассказал, что делать, если на работника оказывается давление.
"Что делать, если есть давление со стороны работодателя, который принуждает к переработкам? Попросите руководителя оформить требование письменно в виде приказа или распоряжения. Дайте также письменный ответ о несогласии с привлечением к сверхурочной работе или работе в выходной, если отсутствуют основания из статьи 99 или 113 ТК РФ. Сохраняйте переписку, графики, табели и приказы. Способы защиты трудовых прав прямо предусмотрены статьей 352 ТК РФ, и Роструд указывает, что при нарушении можно обращаться в Государственную инспекцию труда или в суд", - заключил он.
РоссияИлья РусяевРабота
 
 
