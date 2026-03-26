https://ria.ru/20260326/rabota-2083049254.html
Юрист рассказал, когда можно привлечь сотрудника к сверхурочной работе
Работодатель вправе привлечь сотрудника к сверхурочной смене без получения письменного согласия в случае, когда необходимо предотвратить катастрофу,... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T14:24:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582285870_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_cc4a4d4772783e9a91407e0a99da9ed5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582285870_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_21e179fe677ace93a6db84dbbf265225.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Русяев: в ЧС можно привлечь сотрудника к сверхурочной работе без его согласия
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Работодатель вправе привлечь сотрудника к сверхурочной смене без получения письменного согласия в случае, когда необходимо предотвратить катастрофу, производственную аварию, устранить их последствия, в чрезвычайной ситуации, сообщил юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
"Есть ситуации, когда согласие работника не требуется. ТК РФ допускает привлечение к сверхурочной работе при необходимости предотвратить катастрофу, производственную аварию, устранить их последствия, а также при ЧС. Если случай подпадает именно под эти основания, отказ уже оценивается отдельно с учетом конкретных фактов и документов", - рассказал Русяев
интернет-изданию NEWS.ru
.
Юрист также рассказал, что делать, если на работника оказывается давление.
"Что делать, если есть давление со стороны работодателя, который принуждает к переработкам? Попросите руководителя оформить требование письменно в виде приказа или распоряжения. Дайте также письменный ответ о несогласии с привлечением к сверхурочной работе или работе в выходной, если отсутствуют основания из статьи 99 или 113 ТК РФ. Сохраняйте переписку, графики, табели и приказы. Способы защиты трудовых прав прямо предусмотрены статьей 352 ТК РФ, и Роструд указывает, что при нарушении можно обращаться в Государственную инспекцию труда или в суд", - заключил он.