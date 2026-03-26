Путин никогда не отказывал Макрону в телефонном разговоре, заявил Лавров
Президент России Владимир Путин никогда не отказывал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону в телефонном разговоре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T23:04:00+03:00
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин никогда не отказывал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону в телефонном разговоре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не было ни одного случая, когда президент Эммануэль Макрон
позвонил бы в Кремль и президент Владимир Путин
не взял бы трубку. Ни одного, ни единожды", - сказал министр в интервью телекомпании France TV
.
Лавров
подчеркнул, что сам же Макрон многократно заявлял, что позвонит президенту России
, но "потом", "а не сейчас".
"Если ты хочешь позвонить своему коллеге, с которым у тебя давно установлены отношения, зачем об этом объявлять и не делать? Это уже звучит либо как угроза, либо как желание напомнить о себе. Если хочешь позвонить, если ты серьезный политик, просто заказывай телефонный разговор, и наш президент всегда ответит", - добавил министр.
Он также обратил внимание на то, как проходят телефонные разговоры президентов.
По словам Лаврова, Путин проводит разговор с Макроном всегда в одиночестве.
"В то время как в Париже
(мы видели, это показывали по телевидению, в соцсетях), когда президент Эммануэль Макрон общается с президентом Владимиром Путиным, там большое количество людей. И это особенно не скрывается", - подчеркнул министр.
Он напомнил и об утечках, которые происходили после разговоров двух президентов.
"Но принципиальная позиция президента России Владимира Путина заключается в том, что он всегда готов к разговору", - резюмировал Лавров.