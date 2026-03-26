"Настоящий шок". Заявление Путина об Иране поразило журналиста

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, четко обозначил, что конфликт на Ближнем Востоке затронет все страны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«
"Владимир Путин прокомментировал войну (США и Израиля. — Прим. ред.) с Ираном: "Даже те, кто вовлечен в этот конфликт, не могут предсказать, что произойдет. <…> Есть некоторые оценки, которые позволяют сравнить эту ситуацию с пандемией коронавируса", — говорится в публикации.
По мнению журналиста, люди должны понимать, что это не просто какая-то очередная война на Ближнем Востоке, а "настоящий системный шок", который затронет всех.
«
"Браво Путину за то, что он это четко обозначил", — заключил Боуз.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план по урегулированию конфликта из 15 пунктов. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома — в частности, на АЭС "Бушер".
