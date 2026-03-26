Путин поздравил Шохина с переизбранием на пост главы РСПП - РИА Новости, 26.03.2026
15:57 26.03.2026 (обновлено: 16:12 26.03.2026)
Путин поздравил Шохина с переизбранием на пост главы РСПП
Путин поздравил Шохина с переизбранием на пост главы РСПП - РИА Новости, 26.03.2026
Путин поздравил Шохина с переизбранием на пост главы РСПП
Президент России Владимир Путин поздравил Александра Шохина с переизбранием на пост главы Российского союза промышленников и предпринимателей. РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T15:57:00+03:00
2026-03-26T16:12:00+03:00
россия, владимир путин, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Владимир Путин, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей

Путин поздравил Шохина с переизбранием на пост главы РСПП

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин президент РСПП Александр Шохин на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. 26 марта 2026
Президент РФ Владимир Путин президент РСПП Александр Шохин на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. 26 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Президент РФ Владимир Путин президент РСПП Александр Шохин на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. 26 марта 2026
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Александра Шохина с переизбранием на пост главы Российского союза промышленников и предпринимателей.
Путин в четверг приехал в национальный центр "Россия", где принял участие в съезде РСПП.
"Хочу поздравить Александра Николаевича с переизбранием", - сказал Путин.
После поздравления Путин и Шохин обменялись рукопожатиями.
"Мы с ним регулярно встречаемся, он отрабатывает ваше доверие", - шутливо отметил глава государства, обращаясь к зрительному залу
"Встречаю Владимира Владимировича - сказал: "Еще пять лет буду надоедать", - пошутил в ответ Шохин.
Путин последние годы традиционно посещает съезд РСПП.
Президент РФ Владимир Путин и президент РСПП Александр Шохин на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. 26 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Путин пошутил, что Шохин не пускает его к трибуне на съезде РСПП
Вчера, 15:33
 
