Путин подчеркнул, что важно восстанавливать объекты культурного наследия

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность восстановления объектов культурного наследия: сопровождение таких проектов необходимо включить в систему регионального инвестиционного стандарта, заявил он.
"У нас реализуется проект по сохранению объектов культурного наследия: усадеб, исторических зданий, домов - к 2030 году предстоит восстановить и вовлечь в хозяйственный оборот не менее тысячи таких объектов, вдохнуть в них новую жизнь, в уникальные памятники архитектуры и искусства, сберечь их для будущих поколений. Так же бы просил вас обратить на это внимание и принять участие в этой работе", - сказал Путин.
"При этом прошу правительство, ВЭБ и коллег на местах гармонично встроить сопровождение проектов по восстановлению объектов культурного наследия в систему регионального инвестиционного стандарта", - подчеркнул президент.
