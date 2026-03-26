Путин подчеркнул, что важно восстанавливать объекты культурного наследия

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность восстановления объектов культурного наследия: сопровождение таких проектов необходимо включить в систему регионального инвестиционного стандарта, заявил он.

"При этом прошу правительство, ВЭБ и коллег на местах гармонично встроить сопровождение проектов по восстановлению объектов культурного наследия в систему регионального инвестиционного стандарта", - подчеркнул президент.