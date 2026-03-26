Власти и бизнес будут добиваться успеха в развитии экономики, заявил Путин

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти РФ вместе с бизнесом будут добиваться успеха в развитии отечественной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вместе с вами мы будем делать все для решения этих задач, чтобы добиваться успеха в развитии отечественной экономики, а значит и в развитии всей нашей страны", - сказал Путин в ходе планерного заседания съезда РСПП.